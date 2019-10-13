Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'li tutuklandı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'li tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'li tutuklandı

59 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na karşı PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP'lilerden biri tutuklandı.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'li tutuklandı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na karşı PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP'lilerden biri tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Barış Pınarı Harekatı'na karşı, Ceyhan HDP İlçe Teşkilatının kullanımındaki Facebook hesabından terör örgütü propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama içerikli paylaşım yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler HDP Ceyhan ilçe eş başkanları Seyfettin Aydemir ve Delal Mamuk ile eski HDP İlçe Eş Başkanı Tahir Özdemir Ceyhan Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden Tahir Özdemir, Ceyhan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Neriman Çelebi/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan Merkel'e açıkça sordu: Bizden mi yanasınız terör örgütünden mi?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler kiliseden saldırıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 490 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı Harekatı'nda Hilal Taktiği kullanılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 15:49:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'li tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]