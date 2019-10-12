Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolardan mesaj var
Son Dakika Politika Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolardan mesaj var

Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolardan mesaj var

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Kahraman Komandoların mesajı Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yayımlandı.

Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolardan mesaj var, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Kahraman Komandoların mesajı Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yayımlandı. Morallerinin ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirten Kahramanlar, bölgeden terör unsurlarını temizleyeceklerini dile getirdi.


Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolar yayınlanan videoda Türk milletine ve ailelerine mesaj verdi. Morallerinin ve motivasyonlarının oldukça iyi olduğunu belirten Kahraman askerler, terör unsurlarını bölgeden temizleyeceklerini söyleyerek ailelerine selam gönderdi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Belözoğlu'ndan maç sonu Barış Pınarı Harekatı mesajı
Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, Türk halkına mesaj gönderdi YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:22:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolardan mesaj var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]