Barış Pınarı Harekatı'na katılan Kahraman Komandolardan mesaj var

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Kahraman Komandoların mesajı Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yayımlandı. Morallerinin ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirten Kahramanlar, bölgeden terör unsurlarını temizleyeceklerini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolar yayınlanan videoda Türk milletine ve ailelerine mesaj verdi. Morallerinin ve motivasyonlarının oldukça iyi olduğunu belirten Kahraman askerler, terör unsurlarını bölgeden temizleyeceklerini söyleyerek ailelerine selam gönderdi.

(İHA)