Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj

Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj

44 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerin Türk Milletine mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerin Türk Milletine mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Askerlerin konuşmaları "Barış Pınarı Harekatı'na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj var" bilgi notu ile paylaşıldı.

Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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