Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı 'na katılan askerlerin Türk Milletine mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Askerlerin konuşmaları "Barış Pınarı Harekatı'na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj var" bilgi notu ile paylaşıldı.

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Ankara-komandonun mesajı tüm terörist unsurları temizleyeceğiz

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