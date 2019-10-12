Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerin Türk Milletine mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:28 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerin Türk Milletine mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Askerlerin konuşmaları "Barış Pınarı Harekatı'na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj var" bilgi notu ile paylaşıldı.
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