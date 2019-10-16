Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurdu
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurdu

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurdu

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurduARDAHAN - Ardahan'dan Ahmet Erdoğan "Barış Pınarı Harekatı"na destek olmak amacı ile askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik dilekçesi verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurdu

ARDAHAN - Ardahan'dan Ahmet Erdoğan "Barış Pınarı Harekatı"na destek olmak amacı ile askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik dilekçesi verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Ardahan'dan.

Sivil Savunma müdürlüğünde çalışan Ahmet Erdoğan, Ardahan Askerlik Şubesine giderek, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Şube çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, "Bugün gururla ve onurla bayrağını taşıdığım Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak Barış Pınarı Harekatına katılmak için Ardahan Askerlik şubesine müracaat ettim. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız bizleri çağırır. Bizde seve seve oradaki kardeşlerimizle beraber cansiperane şekilde savaşırız." Dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurdu

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Ardahan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil ABD'nin yaptırım kararı sonrası Berat Albayrak'ın ABD'deki toplantıya katılmayacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 01:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]