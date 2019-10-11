Barış Pınarı Harekatı'na koreografili destek

Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için öğrenciler tarafından koreografi hazırlandı.



Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, "Barış Pınarı" yazılı koreografiyi okul bahçesinde yaptı. Koreografide, öğrencilerin etrafı uzun Türk bayrağı ile donatılırken, öğrenciler hep birlikte Fetih Suresini okudu.



Türk ordusunun harekattan zafer ile döneceğini ve teröristlerin bölgeden temizleneceği inancında olduklarını söyleyen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Kahraman ordumuz, zalimlere korku ve mazlumlara umut olmak için 'Barış Pınarı Harekatı' yaparak kahramanca bir hareketin içerisine girdi. Onlar kötülükleri ortadan kaldırmak için elleriyle mücadele ederken, bizler de burada ordumuzun muzaffer olması ve attıklarının isabetli olması için dilimiz ve gönlümüzle onlara destek olmak için toplandık. Fetih Suresini okuduk, peşinden dualar ettik. İnşallah ordumuz, oradaki unsurları temizleyerek kahramanlık destanı yazacaktır. Allah birlik beraberliğimizi daim eylesin ve şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Bizler birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece al bayrağımız dalgalanacaktır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ