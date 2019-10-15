Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na kuru incirli destek
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Barış Pınarı Harekatı'na kuru incirli destek

1 saat önce

Kuru incir üretim merkezi Aydın'da Germencik Ziraat Odası'nın başlattığı kampanyayla üreticilerin bağışladığı toplam 5 ton kuru incir, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e yollanacak.

Barış Pınarı Harekatı'na kuru incirli destek, System.String[]

Kuru incir üretim merkezi Aydın'da Germencik Ziraat Odası'nın başlattığı kampanyayla üreticilerin bağışladığı toplam 5 ton kuru incir, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e yollanacak.

Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerin enerjilerini ve morallerini artırmak amacıyla kuru incir bağış kampanyası başlatıldı.

Germencik Ziraat Odası öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında mahalleleri dolaşan oda üyeleri kuru incir topladı.

Gazetecilere açıklama yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek için kaymakamlık izniyle kampanya başlattıklarını söyledi.

Muhtarların da kampanyaya ilgi gösterdiğine dikkati çeken Çapakçıoğlu, elinde ürünü bulunanların kuru incirle, olmayanlarında kuru gıda malzemeleri temin edip kampanyaya katılabildiğini ifade etti.

Çapakçıoğlu, 3 ton kuru incir topladıklarını, cuma gününe kadar 5 tona ulaşarak incirleri Türk Kızılaya teslim edeceklerini, ürünlerin harekatta görev alan askerlere dağıtılacağını kaydetti.

Oda Meclis Başkanı Necip Arslan da kampanyaya gösterilen ilginin kendilerini duygulandırdığını dile getirdi.

Bozköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güllü de mahallede bir günde 800 kilogram incir topladıklarını, "Mehmetçik" dendiğinde herkesin tek yürek olduğunu belirtti.

Barış Pınarı Harekatı, Germencik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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