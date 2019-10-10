Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekâtı"na mehterli destek
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekâtı'na mehterli destek

"Barış Pınarı Harekâtı"na mehterli destek

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na mehterli destek geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na mehterli destek geldi.


Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan "Barış Pınarı Harekatı"na destek için merkezi anons sisteminden mehter marşı yayınlattı.


Belediye bünyesinde kullanılan araçların ve Belediye hizmet binasının bayraklarla donatılması talimatı veren Başkan Şahiner, tüm Sungurlulara ordumuza destek için ev ve iş yerlerine bayrak asmaları ricasında bulundu. - ÇORUM

Barış Pınarı Harekatı, Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:57 Kaynak: İHA
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