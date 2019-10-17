Barış Pınarı Harekatı'na Memur-Sen'den Pankartlı destek

Sivil Toplu Kuruluşlarının ortak basın açıklaması ve bayrak dağıtımından sonra Memur-Sen İl Temsilciliği binasına 'BARIŞ PINARI HAREKATINA' destek pankartı asıldı.



Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Konfederasyon olarak Milli konularda tüm ayrılıkları bir kenara bırakarak devletimizin güvenlik güçlerimizin yanında yer alıyoruz. Bu anlamda çeşitli faaliyetlerle birlikte İl Temsilciliği binamıza Cumhuriyet Meydanından tüm vatandaşlarımızın göreceği bir şekilde dev pankartımızı astık amacımız güvenlik güçlerimize desteğimiz ifade etmek ve vatandaşlarımızın hassasiyetini diri tutmaktır. Kamu çalışanları olarak çok önemli bir süreçten geçtiğimizin farkındayız ve sorumluluk duygusu içerisinde üzerimize düşen görevlerimizi vatanımız ve milletimiz için yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.



Memur-Sen İl Temsilciliğinin olduğu binaya 10 metreye 12 metre uzunluğunda, "Terörü Bitirecek Barış Pınarı Harekatı'nı Destekliyoruz" yazılı pankart asıldı. - KAYSERİ