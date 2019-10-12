Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na orman mühendislerinden destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na orman mühendislerinden destek

Barış Pınarı Harekatı'na orman mühendislerinden destek

25 dakika önce

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na orman mühendislerinden destek, System.String[]

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün olduğu gibi geçmişte de hep adaletin, huzurun ve barışın savunucusu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin iç güvenliğinin sınır ötesinden başladığını belirten Türkyılmaz, bu nedenle harekat kararının çok isabetli, yerinde ve tarihi bir karar olduğunu vurguladı.

Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Hemen yanı başımızda ülkemizin güvenliğini tehdit eden, Suriye'de çocuk, kadın ve yaşlı demeden katliam yapan terör örgütlerine karşı devlet ve millet olarak susmamız mümkün değildir. Orman Mühendisleri Odası olarak alınan harekat kararında devletimizin ve şanlı Türk ordumuzun her daim yanındayız."

Barış Pınarı Harekatı, Hasan Türkyılmaz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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