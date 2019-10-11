- 'Barış Pınarı Harekatı'na pankartlı destek

MANİSA - Manisa'da, Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği öncülüğünde devam eden Mehmet Akif İnan Kurumlararası Futbol Turnuvası'nda Manisa Şehir Hastanesi ile Taytanlı İlhan İlkokulu arasında oynanan maç öncesinde açılan Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı takdir topladı.

Manisa Memur-Sen İl Temsilciliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na pankartlı destek verdi. Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği organizasyonunda devam eden Mehmet Akif İnan Kurumlararası Futbol Turnuvası'nda, 'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz' pankartı açıldı. Manisa Şehir Hastanesi'nin Taytanlı İlhan İlkokulu'nun 7-2 yendiği maç öncesinde oyuncular, sahanın ortasına pankartla geldi. Açılan pankart, tribünlerden büyük alkış aldı.

Manisa Memur-Sen İl Temsilcisi Mesut Öner, "Devletimizin Fırat'ın doğusunda yuvalanan terör örgütlerine karşı mücadele vermek ve bu terör örgütlerinin yuvalarını dağıtmak adına ve Fırat'ın doğusunda güvenli bir bölge oluşturabilmek adına başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen, Genç Memur-Sen olarak rahmetli hocamız Mehmet Akif İnan adına düzenlemiş olduğumuz bu turnuvada bugün anlamlı bir pankart açarak, bu harekatı desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonlarında da o bölgede bir koridor oluşturulmaya çalışılmıştı. Emperyalist güçlerin oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu yeni devletimiz başarılı bir operasyonla engellemişti. İnşallah bu operasyonda da Mehmetçiklerimiz başarı gösterecekler ve orada güvenli bir bölge oluşturulup bölge asıl sahiplerine emanet edilecek. Ülkemizdeki Suriyelilerin o bölgede tekrar yerleşmeleri sağlanacak. Bu açıdan bu harekatı önemsiyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz. Orada görev yapan Mehmetçiklerimiz başta olmak üzere, tüm askeri personele Rabbim güç ve kuvvet versin. Her daim yanlarındayız" diye konuştu.