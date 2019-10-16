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Barış Pınarı Harekatı'na sağlıkçı desteği

32 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğe sağlık hizmeti vermek ve sınır hattına kurulan sahra hastanelerinde görev yapmak üzere Eskişehir'den görevlendirilen 12 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) mensubu dualarla uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı'na sağlıkçı desteği, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğe sağlık hizmeti vermek ve sınır hattına kurulan sahra hastanelerinde görev yapmak üzere Eskişehir'den görevlendirilen 12 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) mensubu dualarla uğurlandı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen uğurlama törenine İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Acil Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt ile kurum başkan ve başkan yardımcıları da katıldı.

Bilge, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nın gerekliğinin ve önemine değinerek şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı hem ülkemizin sınır güvenliği açısından hem de muhtemel terör eylemlerine bir önlem alınması açısından büyük önem taşıyor. Bizler de sağlık camiası olarak askerimizin yanında olmaya, sağlık hizmetlerinde görev almaya her zaman hazırız. Başta askerimiz ve görev yapacak olan sağlık ekiplerimizin de harekat sonrası ailelerine, memleketlerine sağ salim dönmelerini temenni ediyorum. Yolları açık olsun."

Daha sonra sağlık personeli, Şanlıurfa'ya hareket etti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Barış Pınarı Harekatı, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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