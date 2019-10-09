Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na Sanko'dan destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na Sanko'dan destek

Barış Pınarı Harekatı'na Sanko'dan destek

29 dakika önce

SANKO Üniversitesi Senatosu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı 'Barış Pınarı Harekatını' destek kararı aldı.

Barış Pınarı Harekatı'na Sanko'dan destek, System.String[]

SANKO Üniversitesi Senatosu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı 'Barış Pınarı Harekatını' destek kararı aldı.


SANKO Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı başkanlığında toplanan senatonun, "Barış Pınarı Harekatına" yönelik aldığı kararın kamuoyu ile paylaşılmasını oybirliği ile kararlaştırdığı bildirildi.


Senato kararında şu görüşlere yer verildi:


"Ülkemizin, aziz milletimizin ve Suriye Halkının güvenliği, bölgemizde barış ve huzurun temini için Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan 'Barış Pınarı Harekatını' SANKO Üniversitesi Senatosu olarak destekliyoruz. Allah Mehmetçiklerimizi korusun. Destek ve Dualarımız Kahraman Türk Ordumuzla birliktedir.


'Barış Pınarı Harekatına' destek vermek amacıyla üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin katılacağı kan bağışı kampanyasının başlatılmasına da oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Bu arada, kan bağışı kampanyasının yarın (10 Ekim 2019) başlatılacağı açıklandı. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Rektör, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:03 Kaynak: İHA
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