Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na şiirli destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na şiirli destek

Barış Pınarı Harekatı'na şiirli destek

1 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan Mehmet Sabri Yaşar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için "Mehmedim" şiirini yazdı.

Barış Pınarı Harekatı'na şiirli destek, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan Mehmet Sabri Yaşar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için "Mehmedim" şiirini yazdı.

Tutak ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır şiir yazan 49 yaşındaki Mehmet Sabri Yaşar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için duygularını kağıda dökerek "Mehmedim" şiirini kaleme aldı.

Sabri Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ve gönüllü olarak askere gitmeye hazır olduğunu ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Ben bu şiiri sabah kalktığımda kahvaltıda sadece 40 dakikada yazdım. Ortaokulda şiir yazmaya başladım ve bu benim 76'ıncı şiirim. Allah izin verirse bölük komutanıyla görüşüp bu şiiri onlara ulaştırmaya çalışacağım. Askerlere kompozisyonda yazacağım. Yüreğimiz onlar için eriyor ve bilsinler ki asla ama asla yalnız değiller. 49 yaşındayım ama askere gitmeye hazırım."

Barış Pınarı Harekatı, Mehmet Sabri, Tutak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Athena Gökhan'dan ABD ile Türkiye'nin anlaşması sonrası dikkat çeken paylaşım: Demek bu işler böyle oluyor!
KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP'leri imha çalışmaları sürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:52:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na şiirli destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]