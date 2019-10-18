Barış Pınarı Harekatı'na şiirli destek

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan Mehmet Sabri Yaşar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için "Mehmedim" şiirini yazdı.

Tutak ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır şiir yazan 49 yaşındaki Mehmet Sabri Yaşar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için duygularını kağıda dökerek "Mehmedim" şiirini kaleme aldı.

Sabri Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ve gönüllü olarak askere gitmeye hazır olduğunu ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Ben bu şiiri sabah kalktığımda kahvaltıda sadece 40 dakikada yazdım. Ortaokulda şiir yazmaya başladım ve bu benim 76'ıncı şiirim. Allah izin verirse bölük komutanıyla görüşüp bu şiiri onlara ulaştırmaya çalışacağım. Askerlere kompozisyonda yazacağım. Yüreğimiz onlar için eriyor ve bilsinler ki asla ama asla yalnız değiller. 49 yaşındayım ama askere gitmeye hazırım."