Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı

33 dakika önce

BARIŞ Pınarı Harekatıyla ilgili sosyal medyadan aşağılayıcı paylaşımlar yaparak halkı provoke etmeye çalıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatıyla ilgili sosyal medyadan aşağılayıcı paylaşımlar yaparak halkı provoke etmeye çalıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medyadan 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devlet kurum ve organlarını' aşağılayıcı paylaşımlar yaparak halkı provoke etmeye çalıştığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 3 kişiyi tespit ederek adreslerini belirledi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde adreslerini belirlediği şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyerek Özlem O., Abdullah C. ve Ahmet A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.


İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
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