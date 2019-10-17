Barış Pınarı Harekatı'na STK'lardan destek

Bilecik'te, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak ile kentte faaliyet gösteren STK temsilcileri ile üyeleri, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Tuğgeneral Yalçınkaya'ya Türk Bayrağı ve Ertuğrul Gazi Türbesinden getirilen toprak sunuldu.

Bilecik halkının her zaman Mehmetçik'in yanında olduğunu ve harekata ilişkin kararı desteklediklerini dile getiren STK'lılar, "Devletimizin, milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimiz, orada bizler için mücadele ederken bizler de durmayacağız. Ülkemiz, memleketimiz, yarınlarımız ve daha güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberlik içerisinde olacağız." dedi.

Tuğgeneral Yalçınkaya da ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.