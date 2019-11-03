Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na tiyatrolu destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na tiyatrolu destek

Barış Pınarı Harekatı'na tiyatrolu destek

6 saat önce

Malatya'da Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı tiyatro gösterisi düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı'na tiyatrolu destek, System.String[]

Malatya'da Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Tiyatroya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hep birlikte asker selamı ile Mehmetçiğe selam yolladı.


Malatyalı tiyatro oyuncusu ve yönetmen İbrahim Şahin Uymaz, Soykan meydanında Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amaçlı tiyatro oyunu gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşların da ilgiyle izlediği tiyatro oyunu ile ilgili konuşan İbrahim Şahin Uymaz, "Altın kayısı tiyatro topluğu olarak tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, askerlerimizin yanındayız. Malatya'yı böyle güzel bir şekilde ifade edeceğimizi düşündük, şehitlik anıtı yaparak tiyatro sevenlere güzel bir tiyatro gösterisi yapacağız" diye konuştu.


Tiyatro sonrası ise oyuncular ve vatandaşlar hep birlikte asker selamı vererek askerlere selam yolladı. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 23:15:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na tiyatrolu destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]