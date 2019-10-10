Son Dakika Haberleri: 'Barış Pınarı Harekatı'na' Türk bayraklı destek
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekatı'na' Türk bayraklı destek

'Barış Pınarı Harekatı'na' Türk bayraklı destek

32 dakika önce

Seydikemer Belediyesi tarafından Suriye'nin Kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek amacıyla vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

'Barış Pınarı Harekatı'na' Türk bayraklı destek, System.String[]

Seydikemer Belediyesi tarafından Suriye'nin Kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek amacıyla vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Seydikemer Belediyesi tarafından başta Belediye hizmet binası olmak üzere, İnönü ve Atatürk Caddesine Türk Bayrağı asılırken, zabıta ekipleri de esnaflara Türk Bayrağı dağıttı.


Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla kentteki kamu kurumlar, cadde ve sokaklar, iş yerleri ile konutlar bayraklarla donatıldı. Belediye olarak esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtımı yaptık" derken "Barış Pınarı Harekatı'na ve kahraman Mehmetçiklerimize ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.


Kentte bazı araçlara da bayrak asıldığı görüldü. - MUĞLA

Barış Pınarı Harekatı, Seydikemer, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
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