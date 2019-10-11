Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

15 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında devam eden operasyonlarda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında devam eden operasyonlarda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:00 Kaynak: İHA
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