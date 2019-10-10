Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi

Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi

25 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu açıkladı.

Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat kapsamında toplam 174 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:30 Kaynak: DHA
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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi
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