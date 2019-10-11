Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2)
1 saat önce
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 219 OLDUMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:04 Kaynak: DHA
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 219 OLDU
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu" denildi.
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