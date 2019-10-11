Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2)

1 saat önce

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 219 OLDUMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu" denildi.

Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 219 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu" denildi.

Haber: ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
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