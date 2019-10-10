Barış Pınarı Harekatı'nda 19 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:21 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğu kaydedildi.
Bu arada, Bakanlığın Twitter hesabında, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının gece uçuş görüntülerine yer verildi.
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