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Son Dakika Güncel 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (11)

'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (11)

1 saat önce

ŞEHİTLERDEN 3'Ü, ANNE İLE KIZLARIYMIŞSuriye'nin Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristlerce Nusaybin ilçe merkezine düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 3 kişinin, anne ile 2 kızı olduğu açıklandı.

'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (11), System.String[]

ŞEHİTLERDEN 3'Ü, ANNE İLE KIZLARIYMIŞ

Suriye'nin Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristlerce Nusaybin ilçe merkezine düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 3 kişinin, anne ile 2 kızı olduğu açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin Nusaybin ilçemize isabet etmesi sonucu 12 yaşında Emine Yıldız, 15 yaşında Leyla Yıldız ve 48 yaşında anneleri Fatma Yıldız hedef alınarak şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermileri sonucu 24 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı Vatandaşlarımız Nusaybin Devlet Hastanesi ve Mardin Devlet Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
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