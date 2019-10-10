Son Dakika Haberleri: 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (4)
Son Dakika Güncel 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (4)

'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (4)

1 saat önce

4 KÖY TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ilçesine giriş yaptı.

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4 KÖY TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ilçesine giriş yaptı. Çatışmaların yaşandığı bölgede, Türkiye sınırına yakın olan El Yabse, Tel Fander, Tabatin ve Meşrefi köylerinin terörden arındırıldığı öğrenildi.

SURİYE MİLLİ ORDUSU, RESUYLAYN'DA

Suriye'nin Resulayn sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen SMO unsurları, sınır hattına yöneldi. Zırhlı araçlar ve ağır silahlar ile ilçeye giriş yapan SMO birlikleri, bölge sakinlerinin sevgi gösterisi eşliğinde Suriye'ye geçmek için sınır hattına yönlendirildi. Birlikler, modüler sınır duvarından açılan boşluktan Resulayn'a giriş yaptı.

3 KİŞİ DAHA YARALANDI

Öte yandan Resulayn'dan teröristlerin attığı 4 havan mermisi, Ceylanpınar'a düştü. Gün içinde havanlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Havan mermisiyle yaralananların sayısı 4'e çıktı.

Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),


Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:51 Kaynak: DHA
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