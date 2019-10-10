Son Dakika Haberleri: 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (5)
Son Dakika Güncel 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (5)

'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (5)

2 saat önce

AKÇAKALE'YE ROKET VE HAVAN İLE SALDIRI, YARALILAR VARŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi.

'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (5), System.String[]

AKÇAKALE'YE ROKET VE HAVAN İLE SALDIRI, YARALILAR VAR

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havanların şarapnel parçaları bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı. İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),

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Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:52 Kaynak: DHA
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