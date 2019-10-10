Son Dakika Haberleri: 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (5)
Son Dakika Güncel 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (5)

'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (5)

1 saat önce

KAMIŞLI'DAN HAVANLI SALDIRI Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, sınır hattındaki boş araziye düştü.

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KAMIŞLI'DAN HAVANLI SALDIRI

Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, sınır hattındaki boş araziye düştü. Havanın Kamışlı sınırına düşmesiyle Mardin'in Nusaybin ilçesinden patlama sesi duyuldu. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.


Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:22 Kaynak: DHA
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