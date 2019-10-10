'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (5)

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KAMIŞLI'DAN HAVANLI SALDIRI Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, sınır hattındaki boş araziye düştü.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:29 Kaynak: DHA
KAMIŞLI'DAN HAVANLI SALDIRI
Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, sınır hattındaki boş araziye düştü. Havanın Kamışlı sınırına düşmesiyle Mardin'in Nusaybin ilçesinden patlama sesi duyuldu. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.
Görüntü Dökümü
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Havan topunun düştüğü arazi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin)
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