Son Dakika Haberleri: 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (8)
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'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (8)

22 dakika önce

TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILAN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor.

'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (8), System.String[]

TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILAN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor. Çatışmaların yaşandığı bölgede, daha önce terör örgütlerinden alınan El Yabse, Tel Fander, Tabatin, Meşrefi köylerine yenileri eklendi. Askerler Tel Abayad'ın doğusunda bulunan Bir Aşık ve Hamidiye köylerini de terör unsurlarından arındırdı.


Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:33 Kaynak: DHA
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