'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (8)
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TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILAN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:33 Kaynak: DHA
TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILAN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor. Çatışmaların yaşandığı bölgede, daha önce terör örgütlerinden alınan El Yabse, Tel Fander, Tabatin, Meşrefi köylerine yenileri eklendi. Askerler Tel Abayad'ın doğusunda bulunan Bir Aşık ve Hamidiye köylerini de terör unsurlarından arındırdı.
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