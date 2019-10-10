Son Dakika Haberleri: 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (9)
Son Dakika Güncel 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (9)

'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (9)

1 saat önce

CEYLANPINAR'DA DA 11 YAŞINDAKİ ELİF ŞEHİT OLDUSuriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Resulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine teröristlerce atılan roket mermisi ile ağır yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (9), System.String[]

CEYLANPINAR'DA DA 11 YAŞINDAKİ ELİF ŞEHİT OLDU

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Resulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine teröristlerce atılan roket mermisi ile ağır yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.  Şanlıurfa sınırındaki saldırılardaki şehit sayısı 3'e yükseldi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif Terim (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.Teröristlerce atılan roket ve havan mermileriyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1'i bebek, 2 kişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinde de 3 kişi şehit olmuştu. Böylece şehit olanların sayısı 6'ya çıktı.


Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor
Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin kazdığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 19:47:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (9)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]