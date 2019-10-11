Barış pınarı harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)
43 dakika önce
HAVA HAREKATIYLA, 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETIRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:49 Kaynak: DHA
HAVA HAREKATIYLA, 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETIRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu" denildi.
İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'dan 228 teröristin öldürüldüğünü açıkladı Sınırda yoğun çatışma sesleri! Terör mevzileri ateş altına alındı Teröristler Şanlıurfa ve Mardin'e havan ve füzelerle saldırdı: 7 şehit, 68 yaralı