Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)

Barış pınarı harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)

43 dakika önce

HAVA HAREKATIYLA, 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETIRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Barış pınarı harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3), System.String[]

HAVA HAREKATIYLA, 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETIRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Twitter, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'dan 228 teröristin öldürüldüğünü açıkladı Sınırda yoğun çatışma sesleri! Terör mevzileri ateş altına alındı Teröristler Şanlıurfa ve Mardin'e havan ve füzelerle saldırdı: 7 şehit, 68 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 01:32:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]