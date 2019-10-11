Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu." denildi.
(İHA)
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