Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu." denildi.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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