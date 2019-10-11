Barış pınarı harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi (4)
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49 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:11 Kaynak: DHA
49 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277'ye yükseldi.
Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu."
Haber: ANKARA,
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