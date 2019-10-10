Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 3 köy daha terörden temizlendi
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'nda 3 köy daha terörden temizlendi

Barış Pınarı Harekatı'nda 3 köy daha terörden temizlendi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında 3 köy daha terör örgütünden temizlendi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 3 köy daha terörden temizlendi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında 3 köy daha terör örgütünden temizlendi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla dün Suriye'nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'ın batısındaki Kashtu Tahtani köyü ile Tel Abyad'ın Müşerfa ve Dadaat köylerini teröristlerden temizledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Rasulayn ve Tel Abyad'da 7 köyü temizlediğini belirtti. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:55 Kaynak: İHA
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