'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (11)

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NUSAYBİN'DE KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDUSuriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/PYD-YPG'lilerin Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havan ve roketli saldırılarda toplam 11 sivilin şehit, 63 kişinin de yaralanmasının ardından Vali Mustafa Yaman Başkanlığında güvenlik birimleri ve...
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:03 Kaynak: DHA
NUSAYBİN'DE KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU
Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/PYD-YPG'lilerin Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havan ve roketli saldırılarda toplam 11 sivilin şehit, 63 kişinin de yaralanmasının ardından Vali Mustafa Yaman Başkanlığında güvenlik birimleri ve kurum müdürlerinin yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinde Nusaybin'deki halkın ve ilçenin güvenlik konuları görüşüldü.
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