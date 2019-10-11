Son Dakika Haberleri: 'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (12)
Son Dakika Güncel 'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (12)

'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (12)

52 dakika önce

TERÖRİSTLERE AİT UÇAKSAVAR MONTELİ ARAÇ, TAM İSABETLE VURULDUMilli Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (12), System.String[]

TERÖRİSTLERE AİT UÇAKSAVAR MONTELİ ARAÇ, TAM İSABETLE VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi. Ayrıca, o anlara ait görüntüler de paylaşımda yer aldı.

Fatih POYRAZ/ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:03 Kaynak: DHA
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