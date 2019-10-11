Son Dakika Haberleri: 'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (2)
Son Dakika Güncel 'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (2)

'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (2)

34 dakika önce

RESULAYN'DA SOKAK ÇATIŞMALARI Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ve çevresindeki terör mevzilerine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nda gece yarısına kadar sürdürülen obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde ise azaltıldı.

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RESULAYN'DA SOKAK ÇATIŞMALARI

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ve çevresindeki terör mevzilerine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nda gece yarısına kadar sürdürülen obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde ise azaltıldı. Bugün sabah erken saatlerde, belirli aralıklarla terör örgütü mevzilerine topçu ateşi açıldı. Çatışmalar nedeniyle sınır hattında güvenlik önlemleri, üst seviyeye çıkarılırken, bölge sakinleri ise ilçeyi terk ederek, güvenli yerlere gitti. 'Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde, Türk obüs ve topçu birlikleri, bu sabah itibarıyla Resulayn'ı yoğun ateş altına aldı. Karadan ise Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu birliklerinin teröristlerle sıcak temasa girdiği öğrenildi. Sokak çatışmalarının olduğu ilçenin kırsalında, Türk obüs ve topçu birlikleri, Resulayn'ı yoğun ateş altına aldı. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine bölge sakinleri de ayrılınca Ceylanpınar, bomboş kaldı. Resulayn'dan yoğun dumanlar yükselirken, silah sesleri, Ceylanpınar'da yakılandı.

Öte yandan dünkü çatışmalarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'a yakın kişi, yaralanarak, tedaviye alınmıştı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise bugün Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne gidip, yaralıları ziyaret etti.

Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),


Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
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