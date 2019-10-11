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'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (6)

1 saat önce

AYN EL ARAB'A TOP ATIŞI'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, bugün sabah saatlerinde, Akçakale ve Ceylanpınar'da konuşlu obüslerle Resulayn ve Tel Abyad'daki terör hedefleri vurulurken, gün içinde de Suruç'a yakın birliklerden Ayn el Arab kırsalındaki terör hedeflerine top atışı yapıldı.

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AYN EL ARAB'A TOP ATIŞI

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, bugün sabah saatlerinde, Akçakale ve Ceylanpınar'da konuşlu obüslerle Resulayn ve Tel Abyad'daki terör hedefleri vurulurken, gün içinde de Suruç'a yakın birliklerden Ayn el Arab kırsalındaki terör hedeflerine top atışı yapıldı. Öğleden sonra başlayan ve belirli aralıklarla yapılan top atışları sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/ŞANLIURFA,


Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Sabah, Suruç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:54 Kaynak: DHA
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