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Son Dakika Güncel 'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (9)

'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (9)

31 dakika önce

NUSAYBİN'E HAVAN MERMİLERİ DÜŞTÜSuriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil yerleşim alanlarına havanlı saldırıları sürüyor.

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NUSAYBİN'E HAVAN MERMİLERİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil yerleşim alanlarına havanlı saldırıları sürüyor.

YPG'li teröristlerin gün boyuncu peş peşe attıkları havan mermilerinin bazıları ilçe merkezindeki sivil alanlara isabet etmesiyle çok sayıda kişi yaraladı. Patlama seslerinin ardından olay yerlerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Havan mermilerinin düştüğü yerde yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
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