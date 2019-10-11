Son Dakika Haberleri: 'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (ek 3)
Son Dakika Güncel 'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (ek 3)

'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (ek 3)

1 saat önce

SURUÇ'A HAVANLI SALDIRI: 2 ŞEHİT, 5 YARALI'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi.

'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (ek 3), System.String[]

SURUÇ'A HAVANLI SALDIRI: 2 ŞEHİT, 5 YARALI

'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi. Suruç'a bağlı Çaykara köyüne havan mermilerinin isabet etmesi sonucu muhtar Halil Yağmur ile 1 tarım işçisi şehit oldu, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sınırdaki Türk topçuları ise havan mermilerinin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı.

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa),


Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suruç'a havan mermisi düştü: 2 sivil hayatını kaybetti
Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siz uyuyordunuz Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:26:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (ek 3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]