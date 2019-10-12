Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün
1 saat önce
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415 olarak açıklandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415 olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:31
Mehmet Şirin Demir'in cenazesinde, kızının düğününde giymek için aldığı takım elbise tabutun üzerine bırakıldı Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı Reuters, Barış Pınarı Harekatını dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu