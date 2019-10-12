Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün
Son Dakika Ekonomi Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:31 
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