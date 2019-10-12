Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (10)
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (10)

Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (10)

1 saat önce

KAMIŞLI'YA İNEN UÇAK GÖRÜNTÜLENDİTSK'nın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ın ilk gününden beri, Mardin'in Nusaybin ilçesine yüzlerce havan mermisinin atıldığı ve 11 sivilin şehit olduğu saldırıların yapıldığı Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesindeki...

Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (10), System.String[]

KAMIŞLI'YA İNEN UÇAK GÖRÜNTÜLENDİ

TSK'nın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ın ilk gününden beri, Mardin'in Nusaybin ilçesine yüzlerce havan mermisinin atıldığı ve 11 sivilin şehit olduğu saldırıların yapıldığı Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesindeki havaalanı inen kargo uçağı görüntülendi. Suriye rejiminin kontrolünde olan Kamışlı Havaalanı'na inen uçağın, hangi ülkeye ait olduğu ve ne taşıdığı ise belirlenemedi.

Kamışlı'da sınıra yakın bölgelerde ise PKK/YPG'li teröristlerin hareketliliği gözlendi. İki teröristin, kepengi kapalı olan bir dükkanın önünde oturduğu görüldü. Teröristlerin, sözde karakol olarak kullandığı bazı noktalarda ise örgütü simgeleyen bez parçalarını indirmeleri dikkat çekti.

Mücahit Yolcu, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA, Ahmet AKKUŞ, Mehmet ALİ DİNLER/NUSAYBİN(Mardin),


Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:05 Kaynak: DHA
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