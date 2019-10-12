Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (11)
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (11)

Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (11)

1 saat önce

BAKAN SOYLU, AKÇAKALE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemelerde bulundu.

Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (11), System.String[]

BAKAN SOYLU, AKÇAKALE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemelerde bulundu. Mardin temaslarının ardından Şanlıurfa'ya gelen Bakan Soylu, Vali Abdullah Erin'den bilgi aldıktan sonra beraberinde milletvekilleri ve protokol üyeleri ile birlikte sınır hattındaki Akçakale'ye geldi. Burada devam eden Barış Pınarı Harekatına ilişkin bilgiler alan Bakan Soylu, daha sonra esnafı ziyaret etti. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu ve PKK terör örgütü aleyhine sloganlar attığı ziyarette Bakan Soylu, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. Harekat başarıyla yürütüldüğünü ifade eden ve sınır hattında teröristlerin zaman zaman saldırılarına maruz kalan gazetecilere başarı dileyen Bakan Soylu ve beraberindekiler temaslarının ardından Şanlıurfa'ya döndü.


Süleyman Soylu, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:05 Kaynak: DHA
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