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Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (2)

12 dakika önce

RESULAYN'DA TERÖR MEVZİLERİ VURULUYORBarış Pınarı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG mevzileri uçaklarla bombalandı, obüs ve topçu atışıyla vuruldu.

Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (2), System.String[]

RESULAYN'DA TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG mevzileri uçaklarla bombalandı, obüs ve topçu atışıyla vuruldu. Ağır makineli silahların bulunduğu teröristlere ait mevziler, imha edildi. Resulayn'ın doğusunda yer alan Zorava ile Sanayi mahallelerinde çatışmaların şiddetlendiği belirtildi. Resulayn'dan dumanlar yükselirken, silah sesleri ise Ceylanpınar'da yankılandı. Çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar'da sokaklar boşaldı, güvenlik güçleri ise sınır hattında zırhlı araçlarla önlem alarak bölgeye sivil vatandaşların yaklaşmasını engelliyor.

Ali LEYLAK-Kadir GÜNEŞ, Şafak SAĞ/CEYLANPINAR, (Şanlıurfa), ( DHA)


Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:50 Kaynak: DHA
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