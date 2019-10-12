Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (4)
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Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (4)

1 saat önce

SMO ASKERLERİ: KISA SÜREDE ZAFER BİZİM OLACAKBarış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve SMO'nun Tel Abyad ve Resulayn kentlerine yönelik karadan ilerleyişi devam ediyor.

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SMO ASKERLERİ: KISA SÜREDE ZAFER BİZİM OLACAK

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve SMO'nun Tel Abyad ve Resulayn kentlerine yönelik karadan ilerleyişi devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Akçakale yönünden gelen TSK'ya ait zırhlı araçlar ile SMO askerleri, sınırı geçerek Tel Abyad kırsalına doğru gitti. Bu sırada çatışmalara katılan ve sınırdan geçerek Türkiye'ye gelen bazı SMO askerleri, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlerleyişin devam ettiğini belirten askerler, en kısa zamanda Tel Abyad'ı teröristlerden temizleyip, güvenli hale getireceklerini söyledi.

SURUÇ'TAKİ SİVİL ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Bu arada, dün terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden Suruç'un Çaykara köyüne düşen havan mermileriyle şehit olan köy muhtarı Halil Yağmur ve işçi Müslüm Güzel için ilçe merkezindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

CAMİYE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Tören başlamadan önce camiye Türk bayrakları asıldı. Cenaze törenine Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, sivil şehitlerin yakınları ve ilçe halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Halil Yağmur ve Müslüm Güzel, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hasan Kırmızıtaş- Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa),


Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:43 Kaynak: DHA
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