Barış pınarı harekâtı'nda 4.'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi
27 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:29 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı."
Haber: ANKARA,
ABD'den gözdağı: Türk ekonomisinin fişini çekebiliriz Pentagon'dan "harekata son verin" çağrısı MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 415 terörist etkisiz hale getirildi Tuğba Ekinci, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak olan Demet Akalın'a sitem etti: Bu bağışlar gizli olur