Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı."

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