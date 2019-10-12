Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi

Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi

20 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı."

Haber: ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:37 Kaynak: DHA
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