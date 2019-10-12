Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (8)
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (8)

Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (8)

1 saat önce

AYN EL ARAB ÜZERİNDE HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİSuriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde de sürerken, Ayn El Arab üzerinde helikopter hareketliliği yaşandı.

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AYN EL ARAB ÜZERİNDE HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde de sürerken, Ayn El Arab üzerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Öğleden sonra hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen iki helikopterin, terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab üzerinde uçuş yaptığı görüldü. Bir süre havada tur atan helikopterlerin, daha sonra terör örgütünün kontrolündeki bölgenin iç kesimlerine doğru uçarak gözden kaybolduğu görüldü.

Dün, Ayn El Arab'dan atılan havan mermisi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin kırsal Çaykara Mahallesi'ne düşmüş, 3 sivil şehit olurken, sınırda konuşlu Türk topçuları, terör örgütü hedeflerini ateş altına almıştı.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK/ SURUÇ (Şanlıurfa),


Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:22 Kaynak: DHA
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