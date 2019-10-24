'Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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