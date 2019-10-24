Son Dakika Haberleri: 'Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi'
Son Dakika Ekonomi 'Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi'

'Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi'

48 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

'Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi', System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:14 
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