'Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi'
48 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:14
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